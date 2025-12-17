Реклама

07:35, 17 декабря 2025Силовые структуры

Пропустившая ученика с ножом охранница школы в Петербурге признала вину

Марина Совина
Марина Совина

Кадр: Telegram-канал Mash

Охранница школы № 191 в Санкт-Петербурге, пропустившая без досмотра ученика с ножом, признала вину по уголовному делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, женщину поместили в изолятор временного содержания. «В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения», — сообщили в ведомстве.

Охранница пропустила ученика несмотря на сигнал металлодетекторов. Позднее ученик ранил ножом свою учительницу.

О происшествии в петербургской школе № 191 стало известно 15 декабря. Очевидцы опубликовали видео с ситуацией вокруг учебного заведения. Сообщалось, что ученик по договоренности с учительницей пришел в класс раньше — к 07:10, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда педагог повернулась к школьнику спиной, он ударил ее ножом в спину, затем ранил себя. Обоих госпитализировали.

