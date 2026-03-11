Реклама

В рядах ВСУ нашли операторов беспилотников из Франции

РИА Новости: На Краматорском направлении обнаружили операторов дронов из Франции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Операторы беспилотников из Франции были выявлены среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорском направлении. Об этом журналистам РИА Новости сообщил командир роты отряда «Русь», добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки российских войск, с позывным Миссионер.

«Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — отметил военный со ссылкой на данные разведки.

Как заявил Миссионер, по предварительным данным, это бывшие солдаты французского иностранного легиона. В нем проходило службу и обучение большое число украинских военных.

Ранее стали известны детали боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе — славянско-краматорской агломерации.

