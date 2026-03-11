РИА Новости: На Краматорском направлении обнаружили операторов дронов из Франции

Операторы беспилотников из Франции были выявлены среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорском направлении. Об этом журналистам РИА Новости сообщил командир роты отряда «Русь», добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки российских войск, с позывным Миссионер.

«Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — отметил военный со ссылкой на данные разведки.

Как заявил Миссионер, по предварительным данным, это бывшие солдаты французского иностранного легиона. В нем проходило службу и обучение большое число украинских военных.

