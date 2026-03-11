В США дали Трампу утешающий совет из-за конфликта в Иране

TAC: Трампу следует проявить адаптивность и завершить боевые действия в Иране

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана обернулась неудачей, поэтому американский лидер Дональд Трамп должен проявить адаптивность и выйти из военного конфликта. Таким мнением поделились авторы The American Conservative.

По данным журналистов, Пентагон показал обнадеживающие признаки, что американо-израильские удары значительно снизили мощность иранских ракет и беспилотников. «Но расходы растут. Запасы перехватчиков сокращаются с беспрецедентной скоростью, а спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD», — отмечают аналитики.

При этом, подчеркивается, что уровень повреждения военных баз США остается неизвестным, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону боевых действий, свидетельствует о том, что все идет не так, как было запланировано, утверждают авторы.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу нужна быстрая победа и конкретные результаты в операции против Ирана. В то же время, по мнению политического обозревателя, лидеру США важно показать реальные успехи, которые должны нивелировать экономические риски продолжающегося конфликта.