Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 11 марта 2026Мир

В США дали Трампу утешающий совет из-за конфликта в Иране

TAC: Трампу следует проявить адаптивность и завершить боевые действия в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана обернулась неудачей, поэтому американский лидер Дональд Трамп должен проявить адаптивность и выйти из военного конфликта. Таким мнением поделились авторы The American Conservative.

По данным журналистов, Пентагон показал обнадеживающие признаки, что американо-израильские удары значительно снизили мощность иранских ракет и беспилотников. «Но расходы растут. Запасы перехватчиков сокращаются с беспрецедентной скоростью, а спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD», — отмечают аналитики.

При этом, подчеркивается, что уровень повреждения военных баз США остается неизвестным, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону боевых действий, свидетельствует о том, что все идет не так, как было запланировано, утверждают авторы.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу нужна быстрая победа и конкретные результаты в операции против Ирана. В то же время, по мнению политического обозревателя, лидеру США важно показать реальные успехи, которые должны нивелировать экономические риски продолжающегося конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

    В Москве стало меньше японского общепита

    Захарова анонсировала публикацию данных о визитах зарубежных делегаций в Бучу

    Роднина оценила возможность замены Ирана на Россию на чемпионате мира-2026

    Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия по пути в Якутск

    ФСБ задержала директора российского стадиона за присвоение денег

    Раскрыт вероятный 28-й член ЕС

    Любящим оставлять мусор у двери москвичам пригрозили крупным штрафом

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

    Мужчина женился на сестре после ее смерти ради наследства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok