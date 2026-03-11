В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

Bloomberg: В США признали, что Иран уничтожил РЛС системы THAAD в Иордании

США потеряли радиолокационную систему (РЛС) противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Иордании. Об этом сообщил агентству Bloomberg неназванный американский чиновник.

«Согласно американскому чиновнику, в Иордании была уничтожена радиолокационная система стоимостью 300 миллионов долларов для самой современной американской наземной системы противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense», — говорится в материале.

6 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе Ирана по радарам THAAD в ОАЭ и Иордании.

Ранее сообщалось, что Иран уничтожил американскую радиолокационную станцию AN/FPS-132 в Катаре стоимостью 1,1 миллиарда долларов, которая предназначена для обнаружения воздушных и баллистических целей разного рода.