Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 11 марта 2026Мир

В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

Bloomberg: В США признали, что Иран уничтожил РЛС системы THAAD в Иордании
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Reuters

США потеряли радиолокационную систему (РЛС) противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Иордании. Об этом сообщил агентству Bloomberg неназванный американский чиновник.

«Согласно американскому чиновнику, в Иордании была уничтожена радиолокационная система стоимостью 300 миллионов долларов для самой современной американской наземной системы противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense», — говорится в материале.

6 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе Ирана по радарам THAAD в ОАЭ и Иордании.

Ранее сообщалось, что Иран уничтожил американскую радиолокационную станцию AN/FPS-132 в Катаре стоимостью 1,1 миллиарда долларов, которая предназначена для обнаружения воздушных и баллистических целей разного рода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok