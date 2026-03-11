В США рассказали о выгоде для России от конфликта на Ближнем Востоке

Миршаймер: Атака США на Иран усугубила положение Украины в конфликте с Россией

Атака США на Иран усугубила положение Украины в конфликте с Россией. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

По мнению эксперта, Вашингтон тратит впустую ценные ресурсы в войне с Ираном, которые он мог бы отдать европейцам, а те, в свою очередь, передали бы их Киеву. «Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное», — пояснил он.

Как утверждает Миршаймер, усилия Запада по расшатыванию экономики России терпят крах. Это тоже обусловит катастрофу Украины в военном плане, добавил он. «Как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства», — констатировал профессор.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предположил, что власти США вряд ли смогут найти быстрый выход из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, был сделан ряд заявлений, которые будет сложно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции Тегерана.