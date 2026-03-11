Реклама

15:37, 11 марта 2026

В Великобритании предсказали катастрофу для США из-за операции в Иране

UnHerd: Наземная операция в Иране окажется катастрофой для Вашингтона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Наземная операция США в Иране окажется катастрофой для Вашингтона. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

«Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад», — говорится в материале.

Уточняется, что обширная территория и многочисленное население Ирана могут стать значительными препятствиями для США. Кроме того, горный рельеф государства добавит дополнительные сложности. Издание дополнило, что Вооруженные силы (ВС) США также столкнутся с многочисленной армией Ирана.

«Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена», — заключили авторы материала.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран прекратит конфликт лишь после полной капитуляции США и Израиля.

