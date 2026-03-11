Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 11 марта 2026Мир

Венгрия уличила Зеленского во лжи

Сийярто: Зеленский врет о том, что не знает о визите венгерской делегации в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет, говоря, что не знает о визите венгерской делегации в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам политика, посольство Венгрии направляло на Украину дипломатическую ноту о планах визита. В ответ на документ украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что указанные даты не подходят, и предложило согласовать новые.

В офисе президента добавили, что официальный визит — это результат договоренностей, а не просто отправленная нота.

Ранее Зеленский по-хамски прокомментировал визит венгерской делегации в страну, заявив, что ему ничего не известно о целях приезда гостей. По словам президента, поездка носит частный характер и никаких официальных встреч с представителями украинской власти не запланировано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Дмитриев жестко раскритиковал действия фон дер Ляйен

    Около десяти взрывов прогремело над российским городом

    Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

    Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

    Описаны крайне опасные последствия прошедших в Иране «черных дождей»

    Банк Англии предпочел Черчиллю животных на банкнотах

    Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

    Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok