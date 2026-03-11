Венгрия уличила Зеленского во лжи

Сийярто: Зеленский врет о том, что не знает о визите венгерской делегации в Киев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет, говоря, что не знает о визите венгерской делегации в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам политика, посольство Венгрии направляло на Украину дипломатическую ноту о планах визита. В ответ на документ украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что указанные даты не подходят, и предложило согласовать новые.

В офисе президента добавили, что официальный визит — это результат договоренностей, а не просто отправленная нота.

Ранее Зеленский по-хамски прокомментировал визит венгерской делегации в страну, заявив, что ему ничего не известно о целях приезда гостей. По словам президента, поездка носит частный характер и никаких официальных встреч с представителями украинской власти не запланировано.