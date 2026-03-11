Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

Зеленский: Украина ведет переговоры с ЕС о восстановлении нефтепровода «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский по-хамски прокомментировал визит венгерской делегации в страну, заявив, что ему ничего не известно о целях приезда гостей. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает УНИАН в Telegram-канале.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, поездка носит частный характер, и никаких официальных встреч с представителями украинской власти не запланировано.

Также глава государства затронул ситуацию с нефтепроводом «Дружба». Он сообщил, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом о возможном восстановлении его работы.

«Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш "Нафтогаз" сказал, что примерно нужно полтора-два месяца», — уточнил Зеленский.

При этом он отметил, что в случае необходимости восстановления разрушенных резервуаров сроки ремонта могут увеличиться до шести месяцев. Кроме того, инфраструктуру потребуется дополнительно защищать, в том числе средствами противовоздушной обороны, рассказал политик.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

