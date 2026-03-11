Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 11 марта 2026Мир

Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

Зеленский: Украина ведет переговоры с ЕС о восстановлении нефтепровода «Дружба»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по-хамски прокомментировал визит венгерской делегации в страну, заявив, что ему ничего не известно о целях приезда гостей. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает УНИАН в Telegram-канале.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, поездка носит частный характер, и никаких официальных встреч с представителями украинской власти не запланировано.

Также глава государства затронул ситуацию с нефтепроводом «Дружба». Он сообщил, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом о возможном восстановлении его работы.

«Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш "Нафтогаз" сказал, что примерно нужно полтора-два месяца», — уточнил Зеленский.

При этом он отметил, что в случае необходимости восстановления разрушенных резервуаров сроки ремонта могут увеличиться до шести месяцев. Кроме того, инфраструктуру потребуется дополнительно защищать, в том числе средствами противовоздушной обороны, рассказал политик.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Назван способ определить у себя алкоголизм

    Стало известно о существенных потерях рода войск ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok