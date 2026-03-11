Власти Сочи обратились к жителям на фоне продолжающегося почти сутки налета ВСУ

Мэр Сочи Андрей Прошунин на фоне продолжающегося почти сутки налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к жителям города. Пост появился в его Telegram-канале.
Он призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал градоначальник.
Тех, кто стал очевидцем отражения атаки, Прошунин призвал воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, обломков беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.
До этого Прошунин назвал атаку на город беспрецедентной по длительности. Согласно официальной информации регионального оперштаба, пострадал один человек — на крышу его дома упали фрагменты дрона.