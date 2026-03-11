Власти Сочи обратились к жителям на фоне продолжающегося почти сутки налета ВСУ

Мэр Сочи Прошунин призвал жителей не выходить на улицу во время налета БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин на фоне продолжающегося почти сутки налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к жителям города. Пост появился в его Telegram-канале.

Он призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал градоначальник.

Тех, кто стал очевидцем отражения атаки, Прошунин призвал воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, обломков беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.

До этого Прошунин назвал атаку на город беспрецедентной по длительности. Согласно официальной информации регионального оперштаба, пострадал один человек — на крышу его дома упали фрагменты дрона.