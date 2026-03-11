Волочкова обратилась к новому худруку Михайловского театра

Волочкова пожелала новому худруку Михайловского театра Абдразакову добрых дел

Известная в прошлом балерина Анастасия Волочкова прокомментировала назначение оперного певца Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра. Ее слова передает РИА Новости.

Экс-прима Большого заявила, что Абдразаков нашел свое поприще, и пожелала ему «добрых дел во имя искусства».

«Я всегда за то, чтобы творческим коллективом руководили люди творческие. Не бизнесмены, а именно представители искусства. Мне кажется, что он на своем поприще. Дай Бог ему добрых дел», — сказала она.

Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил творческому коллективу театра Ильдара Абдразакова в качестве нового художественного руководителя.