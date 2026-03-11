Реклама

01:15, 11 марта 2026

Возлюбленная Ди Каприо с обнаженной грудью попала на обложку журнала

Топ-модель Виттория Черетти в откровенном виде попала в журнал Pop Magazine
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Johnny Dufort для POP

Итальянская манекенщица Виттория Черетти в откровенном виде попала на обложку журнала Pop Magazine. Пост опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

27-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо запечатлена на размещенном кадре с рапущенными волосами и в белом платке, который был повязан на шею. Она позировала перед камерой с обнаженной грудью, прикрывая ее рукой.

В то же время журнал поделился снимком, на котором топ-модель предстала в расстегнутом платье и черных остроносых туфлях. Для этого образа она также не стала надевать бюстгальтер.

В январе папарацци заметили Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти во время шопинга в люксовых бутиках в Нью-Йорке.

