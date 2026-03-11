Реклама

19:30, 11 марта 2026Россия

Выдвинута необычная версия об ударе ВСУ Storm Shadow по Брянску

Ветеран Васильев: Удар по Брянску может быть отголоском конфликта США и Британии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску может быть отголоском конфликта США и Великобритании. Эту необычную версию выдвинул российский публицист, ветеран СВО, автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Васильев обратил внимание на тот факт, что применение ракет Storm Shadow возможно лишь по согласованию с Лондоном, и таких ракет у Киева осталось крайне мало. Также он отметил, что удар по Брянску совпал по времени с телефонным разговором президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?», — порассуждал он.

Стоит вспомнить, что Британия не поддержала сходу агрессию США против Ирана. И что большинство стран залива, особенно Катар, это де факто колонии Британии

Алексей Васильев

Васильев добавил, что время покажет, какие именно договоренности между Путиным и Трампом привели к такой реакции Киева и Лондона.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что удар по Брянску был демонстративным — поэтому атака была произведена «средь бела дня».

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города.

