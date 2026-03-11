Реклама

Экономика
11:30, 11 марта 2026

Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

Статслужба Японии: Импорт российского филе рыбы за 15 лет увеличился вдвое
Вячеслав Агапов
СюжетАвария на АЭС в Японии

Фото: eric1207cvb / Shutterstock / Fotodom  

После аварии на АЭС «Фукусима» Япония нарастила покупки российской рыбы. Об этом со ссылкой на данные японской статслужбы сообщает РИА Новости.

За 15 лет поставки рыбного филе увеличились почти вдвое. Так, в январе 2011-го в страну завезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, а за первый месяц 2026 года — уже 2,2 тысячи тонн.

В результате Россия заняла седьмое место среди поставщиков рыбного филе на японский рынок с долей 5,3 процента. Ранее она занимала девятое место в списке основных поставщиков с показателем в 3,5 процента.

Сейчас главными продавцами рыбы в Японию остаются США (15,6 процента), Чили (14,7 процента), Китай (11,9 процента), Индия (11,4 процента) и Норвегия (10,3 процента).

Как заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, вылов лососевых в России будет падать в течение ближайших 7-10 лет. Подобная динамика, пояснил он, будет обусловлена цикличностью подходов лососевых видов рыб. Такое явление фиксировалось в России и раньше, в частности, в советские времена, напомнил Шестаков. Тогда объемы вылова лососевых в моменте падали до 100 тысяч тонн в год, а в некоторые периоды показатель опускался еще ниже.

