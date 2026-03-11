Захарова анонсировала публикацию данных о визитах зарубежных делегаций в Бучу

Захарова пообещала раскрыть список посещавших Бучу иностранцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня опубликует список иностранных должностных лиц, посещавших украинский город Буча. Об этом дипломат сообщила в эфире радиостанции Sputnik.

«Я сегодня обязательно опубликую список не только стран, а конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи», — сказала дипломат. По ее словам, в перечне будут представлены лидеры государств, главы правительств, министры иностранных дел и представители международных организаций, причем многие посещали город неоднократно.

Захарова подчеркнула, что иностранные представители ездят в Бучу «как на сакральное место лжи», несмотря на отсутствие, по ее словам, фактов, имен погибших и их родственников. Дипломат также призвала сравнить реакцию этих стран на ситуацию в Буче с их позицией по доказанной гибели детей в школе в Иране.

Ранее Захарова заявила, что представители ООН в кулуарах делятся, что считают заявления украинской стороны о событиях в Буче фейком. Она подчеркнула, что Москва неоднократно заявляла, что связанные с Бучей обвинения Киева — «провокация, дезинформация и чудовищный фейк».