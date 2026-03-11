Зеленский сделал прогноз о конфликте на Ближнем Востоке

Зеленский: На Ближнем Востоке будет затяжная война, если ее не остановят сейчас

Если конфликт на Ближнем Востоке не остановить сейчас, он затянется на долгое время. Такой прогноз сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону на YouTube.

«Если война, знаете, не будет немедленно остановлена кем-то, она может быть долгой, это может быть мировая война... Если это не прекратится до осени, я думаю, она продолжится», — высказался Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помощи в защите и стабилизации ситуации. По его словам, Умеров, военные, а также украинское Минобороны и МИД будут готовить «конкретные договоренности».