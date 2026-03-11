Реклама

05:01, 11 марта 2026Забота о себе

Женщинам дали советы по выбору первого вибратора

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Сексолог Ларисса Эли заявила, что мастурбация является невероятно полезным инструментом для самопознания. В разговоре с изданием Metropoles она дала женщинам несколько советов по выбору первого вибратора.

По словам Эли, существуют вибраторы для внешней и внутренней стимуляции, а также секс-игрушки, которые совмещают обе функции. Новичкам она посоветовала выбирать варианты именно с внешней стимуляцией. Что касается размера, на первых порах лучше приобрести девайс длиной не более 8-18 сантиметров, порекомендовала специалистка.

Наиболее безопасными материалами для секс-игрушек она назвала медицинский силикон и АБС-пластик. Если бюджет ограничен, то стоит отдать предпочтение не подзаряжаемым моделям, а тем, которые работают на батарейках. В заключение Эли призвала перед покупкой почитать отзывы о том или ином товаре.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала женщинам, как испытать оргазм во время сна. Для этого она посоветовала вечером посмотреть порно, чтобы усилить сексуальное напряжение.

    Женщинам дали советы по выбору первого вибратора

