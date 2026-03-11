Реклама

Экономика
15:01, 11 марта 2026Экономика

Зоолог рассказал о жирных московских птицах

Зоолог Цвей: Птицы накапливают жир для долгой зимы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Городские птицы могут накапливать жир на зимний период. Об этом рассказал «Вечерней Москве» кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Арсений Цвей.

Специалист заявил, что птицы могут накапливать жир для долгих перелетов во время миграции, а также для времени, когда трудно достать корм. Чтобы похудеть, птицы начинают ограничивать себя в еде. Он также отметил, что для синиц абсолютно нормально зимнее ожирение.

Ранее россиянам посоветовали не подкармливать птиц у дома отходами со стола и хлебом. Пернатых не рекомендуется кормить вредной едой — соленой, жареной, копченой и приправленной пищей.

