12:46, 12 марта 2026АвтоЭксклюзив

Автомобилистов предупредили о скрытой опасности безалкогольного вина и пива

Нарколог Шуров: Алкотестер поможет оценить состояние после безалкогольного пива
Марина Аверкина

Фото: ERIK Miheyeu / Shutterstock / Fotodom  

Последние пару лет все большую популярность у россиян завоевывают безалкогольные вино и пиво. Безопасны ли подобные напитки для автомобилистов, «Ленте.ру» объяснил врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

По словам эксперта, если на этикетке или банке напитка указано ноль градусов, то он безопасен с точки зрения закона. «В подобной продукции содержится незначительное количество остаточного алкоголя, микроскопическое. Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером», — объясняет специалист.

Но это не означает, что пить такие напитки можно без ограничений и ежедневно. У безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект. Кроме того, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма. Безалкогольные пиво и вино не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее — высок риск рецидива.

Стоит напомнить, что в Кодексе об административных правонарушениях порогом для фиксации состояния алкогольного опьянения считается 0,356 промилле в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови.

Ранее российские автовладельцы перечислили неожиданные проблемы кроссовера Jaecoo J7.

