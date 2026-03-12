Бойцы ВСУ массово дезертировали из учебного центра на западе Украины

РИА Новости: 40 бойцов ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах

В Черновцах на западе Украины из учебного центра 71-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертировали военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что дезертировали более 40 бойцов. Они проходили подготовку для переброски на север Украины.

«Дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с представителями министерства обороны и Генерального штаба. В его рамках обсуждалась специальная военная операция на Украине.