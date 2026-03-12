Бывшего главу МЧС российского региона осудили еще по 82 эпизодам

В Самаре осудили экс-главу МЧС региона еще по 82 эпизодам

В Самаре осудили экс-главу МЧС региона еще по 82 эпизодам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 285 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Как установил суд, бывший заместитель руководителя ГУ МЧС России по Самарской области в период с января 2022 года по июнь 2023 года в нарушение федерального закона согласовывал специализированным организациям документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости и без проведения фактического проведения научно-технического совета. Всего было зафиксировано 82 эпизода.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. До этого он был осужден за аналогичные преступления на 2,5 года условно.

