Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 12 марта 2026Силовые структуры

Бывшего главу МЧС российского региона осудили еще по 82 эпизодам

В Самаре осудили экс-главу МЧС региона еще по 82 эпизодам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Самаре осудили экс-главу МЧС региона еще по 82 эпизодам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 285 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Как установил суд, бывший заместитель руководителя ГУ МЧС России по Самарской области в период с января 2022 года по июнь 2023 года в нарушение федерального закона согласовывал специализированным организациям документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости и без проведения фактического проведения научно-технического совета. Всего было зафиксировано 82 эпизода.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. До этого он был осужден за аналогичные преступления на 2,5 года условно.

Ранее сообщалось, что бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

    Покупатель российской нефти попросил Иран пропустить 20 танкеров

    Власти Венгрии вернули Украине изъятые инкассаторские автомобили с одним нюансом

    Россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой 8 километров

    Врач предупредила о последствиях неправильно установленных брекетов

    Захарова ответила на хамское заявление «банковского отребья» Зеленского о Крыме

    В Geely объяснили ситуацию с поставками кроссовера Okavango в Россию

    Удары ФАБ по пункту ВСУ в приграничном селе попали на видео

    Стало известно о печальной судьбе бывшего вора в законе Дато Кутаисского в тюрьме Бейрута

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok