10:11, 12 марта 2026Из жизни

Девушка рассказала об отношениях с другом отца старше нее на 44 года

Жительница США завела роман с другом отца старше нее на 44 года
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: deviangel / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Джоджо рассказала, что вступила в отношения с мужчиной старше нее на 44 года. Ее историей делится The Sun.

Джоджо около 20 лет. Она познакомилась с будущим бойфрендом через отца: мужчины дружили. Девушка призналась, что сначала сомневалась, стоит ли заводить роман с такой разницей в возрасте, но все же решилась сделать первый шаг. Пожилой мужчина ответил ей взаимностью.

Узнав об этом, отец Джоджо перестал общаться со старым другом. Девушка, в свою очередь, перестала общаться с отцом. Она призналась, что, несмотря на это, живет со взрослым бойфрендом счастливо. Сейчас они строят дом своей мечты.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, София Папакостас вышла замуж за мужчину старше нее на 21 год и родила от него ребенка. Она объяснила, что мужчины взрослеют гораздо медленнее женщин, поэтому быть с более взрослым партнером — это нормально.

