Доходы России от нефтеэкспорта упали до минимума с начала конфликта на Украине

МЭА: Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до $9,5 миллиарда

По итогам февраля 2026 года суммарные доходы российских компаний от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до минимальной отметки с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

За последний месяц зимы российские нефтяники заработали на продаже нефти и нефтепродуктов в общей сложности 9,5 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 1,5 миллиарда ниже, чем в январе. За отчетный период среднесуточный объемы вывода российской нефти сократился до 6,6 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким значением с начала 2022 года.

Аналитики связали резкое падение отгрузки и доходов с продажи сырья с увеличением дисконтов на фоне усиления санкционного давления западных стран. Проблем отрасли также добавляют регулярные атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего некоторые из них временно закрылись на ремонт.

Если подобная динамика сохранится надолго, Кремлю станет гораздо труднее финансировать продолжение боевых действий на Украине с учетом стремительного увеличения дефицита федерального бюджета. Единственным реальным способом сохранить ключевых покупателей в Индии и Китае для российским нефтяников остаются внушительные скидки. Но даже этого пока недостаточно для сохранения позиций на ключевых для Москвы энергорынках. На фоне усилившегося давления США доля России в структуре китайского и индийского нефтяного импорта стала стремительно падать с конца прошлого года.