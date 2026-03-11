Доля России на важнейшем энергорынке упала до минимума

ОПЕК: Россия в январе обеспечила 15 процентов китайского импорта нефти

По итогам января 2026 года доля России на нефтяном рынке Китая опустилась до трехлетнего минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

За первый месяц этого года российские сырьевые экспортеры обеспечили всего 15 процентов китайского импорта нефти. Лидером оказался Ирак с долей 21 процент (прирост на 4 процентных пункта), а топ-3 замкнула Бразилия с результатом 10 процентов.

В целом в январе среднесуточный китайский импорт нефти сократился до 11,93 миллиона баррелей. Для сравнения, в декабре 2025 года он оценивался в рекордные 13,2 миллиона. Таким образом, за первый месяц 2026-го показатель просел на 1,27 миллиона.

После ввода масштабных западных санкций Китай стал для российских нефтяников важнейшим рынком сбыта, другим ключевым направлением оказалась Индия. В результате усиления давления США и их партнеров поставки сырья из России по обоим маршрутам стали заметно сокращаться. Так, за 2025 год экспорт нефти в Китай сократился на 7,14 процента. В случае с Индией темпы падения резко ускорились ближе к концу прошлого года.

В сложившихся реалиях единственным реальным вариантом сохранения покупателей в Индии и Китае для российских нефтяников остаются скидки. Схожей стратегии в последнее время стали придерживаться и иранские поставщики. Война в Иране вкупе с масштабными перебоями поставок ближневосточного сырья может ненадолго изменить баланс сил, отмечают эксперты. Однако в случае скорого прекращения конфликта в регионе конкуренция между Россией и другими экспортерами нефти в Китай вновь обострится, что чревато возвращением внушительных дисконтов. Результатом этого может стать затяжное падение нефтегазовых доходов.