Экономика
08:44, 20 января 2026Экономика

Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

Поставки российской нефти в Китай сократились на 7,14 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай снизились на 7,14 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О заметном охлаждении интереса важнейшего покупателя отечественного сырья сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За 12 месяцев экспорт российской нефти в Китай составил 100,723 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель просел на 20,4 процента год к году и опустился до отметки в 49,8 миллиарда долларов.

Для сравнения, в 2024 году Россия отправила в КНР 108,469 миллиона тонн нефти на 62,589 миллиарда долларов. Таким образом, за это время экспорт сократился примерно на 7,75 миллиона тонн в физическом и почти на 12,79 миллиарда долларов в денежном выражении.

Одной из главных проблем для российских сырьевых экспортеров остается усиление санкционного давления западных стран. На фоне масштабных ограничений единственным реальным способом не допустить резкого падения объемов поставок нефти в Китай для отечественных энергокомпаний являются внушительные скидки. Во второй половине декабря 2025 года дисконты достигли 35 долларов за баррель по отношению к сорту Brent.

Все это в конечном счете, полагают эксперты, негативным образом сказывается на доходах российских нефтяников и, как следствие, — на поступлениях в федеральный бюджет. Если подобная тенденция сохранится надолго, финансировать продолжение боевых действий на Украине России будет с каждым годом все труднее. Именно на это делают ставку западные страны, усиливая санкционный контроль за экспортом российского сырья.

