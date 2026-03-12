Долина оценила идею переименовать группу «Иванушки International»

Долина поддержала идею убрать английское слово из «Иванушек International»

Народная артистка России Лариса Долина поддержала идею убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Пусть будут просто "Иванушки". Разве это плохо?» — отметила певица.

Долина добавила, что считает русский язык одним из самых красивых в мире. Она уточнила, что отечественные артисты не нуждаются в иностранных именах, поскольку у России есть богатая языковая и культурная традиция.

Ранее продюсер «Иванушек International», народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что группу придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов. Также он оценил использование иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках законом «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке в названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства, в рекламе — тоже.