13:53, 12 марта 2026Культура

Долина оценила идею переименовать группу «Иванушки International»

Долина поддержала идею убрать английское слово из «Иванушек International»
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина поддержала идею убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Пусть будут просто "Иванушки". Разве это плохо?» — отметила певица.

Долина добавила, что считает русский язык одним из самых красивых в мире. Она уточнила, что отечественные артисты не нуждаются в иностранных именах, поскольку у России есть богатая языковая и культурная традиция.

Ранее продюсер «Иванушек International», народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что группу придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов. Также он оценил использование иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках законом «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке в названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства, в рекламе — тоже.

