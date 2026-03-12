Долина рассказала о пережитом скандале с квартирой

Долина заявила, что не обращалась к психологам после ситуации с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов, чтобы пережить ситуацию с квартирой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Прекрасно, как видите. Видно же, что справилась», — заявила она, отвечая на вопрос о том, как она справляется после скандала с квартирой в Хамовниках.

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли она за профессиональной помощью, в том числе к психологам, Долина заявила, что не пользовалась такими услугами.

Ранее Долина простила людей, желавших ей смерти из-за скандала с квартирой в Москве. Она рассказала, что тяжело переживала этот жизненный этап, однако оставила его в прошлом. Певица подчеркнула, что не станет отвечать хейтерам, желавшим смерти ей и ее семье. По мнению артистки, на самом деле эти люди вряд ли склонны кого-то проклинать.