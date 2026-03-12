Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:09, 12 марта 2026Культура

Представитель Долиной возмутился вниманием прессы к певице

Представитель Долиной Пудовкин возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Представитель российской певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин возмутился не стихающим после скандала вниманием журналистов, пишет РИА Новости.

Журналисты ждали народную артистку после ее выступления в одном из ресторанов Москвы. Долина вышла вместе со своим представителем и ответила на несколько вопросов.

При этом Пудовкин возмутился тем, что внимание к исполнительнице не стихает, несмотря на то что скандал с квартирой в Хамовниках остался позади. «Сколько живу — столько удивляюсь», — высказался он.

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной пришлось усилить охрану до четырех телохранителей после скандала с квартирой в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    В украинском городе исчезли почти все мусорные урны

    Раскрыта схема передачи «откатов» экс-замгубернатору Курской области

    Трамп заявил о стремительном развитии ситуации с Ираном

    Роднина высказалась о росте цен в России

    МИД Ирана предупредил американцев о разорении из-за роста цен на нефть

    В России захотели запретить прокат некоторых зарубежных фильмов

    Раскрыта личность устроившего теракт в американской синагоге

    В Китае заявили о панике Европы из-за слов Путина

    Бывшего российского сенатора признали виновным в покушении на убийство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok