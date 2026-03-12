Представитель Долиной возмутился вниманием прессы к певице

Представитель Долиной Пудовкин возмутился неутихающим вниманием прессы к певице

Представитель российской певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин возмутился не стихающим после скандала вниманием журналистов, пишет РИА Новости.

Журналисты ждали народную артистку после ее выступления в одном из ресторанов Москвы. Долина вышла вместе со своим представителем и ответила на несколько вопросов.

При этом Пудовкин возмутился тем, что внимание к исполнительнице не стихает, несмотря на то что скандал с квартирой в Хамовниках остался позади. «Сколько живу — столько удивляюсь», — высказался он.

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной пришлось усилить охрану до четырех телохранителей после скандала с квартирой в Москве.