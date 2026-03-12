Реклама

06:00, 12 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Хирург предупредил о риске оказаться в реанимации из-за больного зуба

Хирург Поляков: Запущенный кариес может отправить человека в реанимацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stefamerpik / Freepik

Многие люди живут с разрушенным зубом на таблетках месяцами, но иногда такой подход заканчивается реанимацией, рассказал челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент», к.м.н. Кирилл Поляков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что любой запущенный кариес является источником инфекции и если воспаление доходит до нерва, а затем выходит за пределы зуба, процесс перестает быть локальным. Сначала, по его словам, появляется отек десны или щеки, потом поднимается температура, становится трудно открывать рот, глотать, появляется слабость, и на этом этапе начинается самое опасное.

«В челюстно-лицевой области много сосудов и анатомических пространств, по которым инфекция может распространяться довольно быстро. В тяжелых случаях развивается флегмона — обширное гнойное воспаление, и здесь стоматолог уже может быть бессилен. Это состояние, которое требует срочной госпитализации, операции и лечения в условиях стационара. Иногда — в реанимации», — объяснил Поляков.

Важно понимать: никто не попадает в реанимацию из-за «маленькой дырочки». Туда попадают из-за запущенной инфекции, а она развивается тогда, когда проблему игнорируют

Кирилл Поляковхирург

Врач пояснил, что почти всегда сценарий один и тот же: человек долго терпел, снимал боль таблетками, откладывал визит. Затем появляется отек на лице и температура, которая держится несколько дней, что означает, что процесс уже зашел далеко, подчеркнул Поляков.

«Современная стоматология давно умеет работать без боли и лишнего стресса. Удалить проблемный зуб или пролечить воспаление на ранней стадии — это быстро и предсказуемо. Гораздо проще, чем бороться с осложнениями в больнице. Зубная боль может быть не просто сигналом дискомфорта, а предупреждением, которое лучше услышать вовремя», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко объяснил, почему на зубах могут возникать белые или коричневые пятна.

