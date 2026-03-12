Реклама

Инвалид описал отношение российской авиакомпании к нему фразой «у меня отняли ноги»

Пассажир «Победы» заявил, что компания не загрузила на борт инвалидную коляску
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Инвалид-колясочник описал отношение к нему со стороны сотрудников российской авиакомпании «Победа» фразой «у меня отняли ноги». Об этом Дмитрий Басхаев рассказал в беседе с Пятым каналом.

По его словам, он инвалид первой группы — в связи с болезнью мужчина оказался парализован. «Но фактически (...) сотрудники авиакомпании у меня отняли, можно сказать, мои ноги», — пожаловался пассажир.

Басхаев рассказал, что подготовил все документы для перевозки коляски в самолете, но персонал отказался загрузить средство передвижения на борт из-за веса в 100 килограммов и батареи. Жалоба на перевозчика не принесла никаких результатов.

Ранее авиакомпания Delta Air Lines выгнала полицейского-инвалида с места возле аварийного выхода и нарвалась на иск. Адвокат утверждает, что мужчине был причинен моральный вред.

