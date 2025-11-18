Авиакомпания выгнала инвалида с места возле аварийного выхода и нарвалась на иск

Delta Air Lines выгнала полицейского-инвалида с места около аварийного выхода

Авиакомпания Delta Air Lines выгнала полицейского-инвалида с места возле аварийного выхода и нарвалась на иск. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел еще 17 мая 2025 года, однако известно о нем стало только в середине ноября. Согласно жалобе, Матиас Феррейра занял свое место в самолете, который вылетал из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Уточняется, что он специально оплатил для себя кресло рядом с аварийным выходом. После окончания посадки экипаж стал настаивать на том, что мужчина не может сидеть на этом месте, так как не будет в силах посодействовать бортпроводникам в случае чрезвычайной ситуации.

Это возмутило пассажира. У пострадавшего ампутированы обе ноги, но он объяснил, что является действующим полицейским округа Саффолк (штат Нью-Йорк) и ветераном морской пехоты. По его словам, ему пришлось убеждать экипаж в своей готовности обеспечить безопасность на борту, однако сотрудники авиакомпании стояли на своем. В итоге пассажира пересадили.

Адвокат Феррейра утверждает, что мужчине был причинен моральный вред. Также, по мнению пострадавшего, экипаж не был должным образом проинструктирован. Delta Air Lines, в свою очередь, принесла извинения пассажиру.

