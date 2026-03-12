Реклама

11:29, 12 марта 2026

Иранский «огненный дождь» в небе над Израилем сняли из кабины самолета

Варвара Кошечкина
Фото: Ammar Awad / Reuters

Пилот израильского самолета снял на фото момент полета к целям сразу восьми десятков боевых блоков сверхтяжелой иранской баллистической ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной боевой частью. Кадр опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На фото видно, как вышедшие из ракеты суббоеприпасы несутся к земле сгустком огненного дождя.

Новую ракету семейства «Хорремшехр» впервые представили в 2023 году. Дальность изделия оценивают в 2000 километров. Ракета получила современный двигатель с топливом, которое годами можно хранить в баках. Это сокращает время подготовки к пуску. Навигационная система «Хорремшехр-4» позволяет корректировать курс ракеты за пределами атмосферы.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также по американской базе в Кувейте.

