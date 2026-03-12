Израиль начал масштабную волну ударов по Ирану

ЦАХАЛ объявил о широкомасштабной волне ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новой серии ударов по объектам на территории Ирана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ее пресс-службы.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов, нацеленных на инфраструктуру "террористического режима" Ирана по всей территории страны», — сказано в сообщении.

Другие подробности атаки пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по базам военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартире Службы общей безопасности.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.