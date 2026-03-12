Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

Иран нанес удары по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

Иран нанес удары по базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире Службы общей безопасности (ШАБАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранских вооруженных сил.

«В последние часы армия Исламской Республики Иран с помощью беспилотников атаковала диспетчерскую вышку, взлетно-посадочную полосу и ангары аэродромов Пальмахим и Увда израильского режима, а также штаб-квартиру ШАБАК», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и американской базе в Кувейте.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.