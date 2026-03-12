Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 12 марта 2026Мир

Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран

ЦАХАЛ: Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ только что начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении.

Кроме того, в течение прошлой недели войска ЦАХАЛ проводили целенаправленные ночные операции и ликвидировали инфраструктуру на объектах движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее в сети появилась запись переговоров израильского и американского пилотов истребителей перед ударом по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Количество угонов почти обнулилось в одном из городов России

    В Госдуме задумались об автокредитах под 3%

    В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

    Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российские регионы

    Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран

    На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

    Спецпредставитель Путина предрек начало крупнейшего энергокризиса в истории

    Долина рассказала о пережитом скандале с квартирой

    Раскрыты последствия кризиса на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok