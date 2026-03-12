Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ЦАХАЛ только что начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении.
Кроме того, в течение прошлой недели войска ЦАХАЛ проводили целенаправленные ночные операции и ликвидировали инфраструктуру на объектах движения «Хезболла» на юге Ливана.
Ранее в сети появилась запись переговоров израильского и американского пилотов истребителей перед ударом по Ирану.