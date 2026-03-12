Реклама

03:57, 12 марта 2026

Киев преследует коммерческие цели при атаках на Кубань

Ивлев: Киев атакует Кубань для продажи остатков газа Европе по завышенным ценам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силу Украины (ВСУ) наносят удары по объектам «Газпрома» в Краснодарском крае, преследуя коммерческие цели. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, отметив, что Киев в условиях мирового энергетического кризиса пытается продать Европе остатки газа по завышенным ценам.

«На берегах Днепра преследуют и исключительно коммерческие цели, пытаясь успеть сплавить остатки газа из подземных газовых хранилищ странам Западной Европы по крайне завышенным ценам», — отметил Ивлев.

Ивлев добавил, что Украина пытается разрушить своими террористическими действиями «Турецкий поток» и «Голубой поток», чтобы энергетический кризис стал еще больше в условиях войны на Ближнем Востоке.

ВСУ 11 марта атаковали одну из самых мощных в мире газовых компрессорных станций (КС) — станцию «Русская» в Анапском районе Краснодарского края. Именно она является начальной точкой поставок газа по газопроводу «Турецкий поток».

