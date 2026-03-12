Китайские военные резко сократили полеты вблизи Тайваня

NYT: Около Тайваня резко сократились полеты военных самолетов Китая

Около Тайваня резко сократилось количество полетов военных самолетов Китая. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В течение последних 13 дней вблизи Тайваня не было зафиксировано ни одного полета китайских военных самолетов», — утверждается в публикации.

В материале подчеркивается, что исключением стало 8 марта, когда, согласно данным Министерства национальной обороны Тайваня, были замечены два самолета, приближающиеся к острову. По данным издания, Тайвань привык к почти ежедневным пролетам китайских военных самолетов.

5 марта Китай пообещал наносить «решительные удары» по сторонникам независимости Тайваня.