04:00, 12 марта 2026

Коллега жестоко унизил любителя бесплатно пообедать на работе

Олег Давыдов
Фото: chekart / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ready-Voice-7151 пожаловался на портале на своего коллегу. Во время совместных обедов в офисе он постоянно делал вид, что забыл кошелек, поэтому за него нередко платили другие люди.

«Мы обедаем вместе три-четыре раза в неделю с коллегами по отделу. За последние два месяца Дэн, наверное, раз 15 забывал свой кошелек. При этом он всегда говорит, что переведет мне деньги, и иногда действительно отправляет восемь долларов через три дня, но чаще всего — ничего», — написал автор.

Поняв, что простые напоминания о необходимости платить за себя не сработают, парень пошел на хитрость. Он начал записывать все новые расходы и восстановил историю старых, после чего подсчитал их. Выяснилось, что общая сумма трат на коллегу за два месяца составила 186 долларов.

«Я сделал скриншот и отправил ему в корпоративном мессенджере с комментарием: "Привет, ты мне это должен". Он так разозлился! Назвал мое поведение мелочным и странным и сказал, что это "всего лишь деньги на обед, зачем их так отслеживать". Он перевел мне 50 долларов и сказал, что больше я не получу ни цента, потому что "некоторые из этих данных, вероятно, неверны"», — рассказал автор.

Он добавил, что с того дня коллега никогда не забывал свой кошелек и всегда платил за свою еду сам.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на свою коллегу, которая постоянно забывала ее имя, хотя женщины работали бок о бок больше года. Автор отметила, что придумала элегантный способ мести знакомой.

