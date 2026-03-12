Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:44, 12 марта 2026Наука и техника

Летчик снял десятки суббоеприпасов иранского «Хорремшехра»

Летчик ВВС Израиля снял полет десятков суббоеприпасов ракеты «Хорремшехр-4»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Летчик самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля снял облако из десятков суббоеприпасов иранской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографии, сделанной из кабины, виден полет поражающих элементов после раскрытия боевой части «Хорремшехра-4». Одна БРСД несет 80 суббоеприпасов, которые обеспечивают большую площадь поражения.

«Хорремшехр-4» представили в 2023 году. Дальность ракеты составляет 2000 километров, а масса боевой части — более 1500 килограммов.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее в марте заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави сообщил, что Иран в ближайшее время может применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды.

В том же месяце появился ролик, демонстрирующий поражение израильского дрона Hermes 900 новой зенитной ракетой «изделие 358».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Аскольд Запашный едва не лишился зубов за три миллиона рублей

    Страна ЕС резко ответила на угрозы Трампа

    Известной ведущей удалили половину легкого

    Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok