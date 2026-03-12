Летчик снял десятки суббоеприпасов иранского «Хорремшехра»

Летчик ВВС Израиля снял полет десятков суббоеприпасов ракеты «Хорремшехр-4»

Летчик самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля снял облако из десятков суббоеприпасов иранской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографии, сделанной из кабины, виден полет поражающих элементов после раскрытия боевой части «Хорремшехра-4». Одна БРСД несет 80 суббоеприпасов, которые обеспечивают большую площадь поражения.

«Хорремшехр-4» представили в 2023 году. Дальность ракеты составляет 2000 километров, а масса боевой части — более 1500 килограммов.

Ранее в марте заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави сообщил, что Иран в ближайшее время может применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды.

В том же месяце появился ролик, демонстрирующий поражение израильского дрона Hermes 900 новой зенитной ракетой «изделие 358».