19:30, 12 марта 2026Экономика

Летучая мышь забралась в квартиру к пенсионерке и испугала ее

Летучая мышь забралась в квартиру к пенсионерке из Москвы и испугала ее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lapis2380 / Shutterstock / Fotodom  

Летучая мышь забралась в квартиру к столичной пенсионерке и испугала ее. Об этом сообщил спасательный отряд «СпасРезерв» в Telegram-канале.

Незваного гостя обнаружила жительница дома на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. Женщина вызвала спасателей. «Полчаса понадобилось экипажу на то, чтобы осмотреть укромные уголки квартиры. Нашли крылатого в рукаве пальто, забрали и отвезли в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка», — сообщили в «СпасРезерве». Там выяснилось, что это самец кожана. Спасатели назвали зверя Бирей — в честь улицы, откуда его забрали.

Ранее житель Ленинградской области снял на видео летучую мышь, которая влетела в его квартиру и испугала его.

