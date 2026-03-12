Летучая мышь забралась в квартиру к пенсионерке и испугала ее

Летучая мышь забралась в квартиру к столичной пенсионерке и испугала ее. Об этом сообщил спасательный отряд «СпасРезерв» в Telegram-канале.

Незваного гостя обнаружила жительница дома на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. Женщина вызвала спасателей. «Полчаса понадобилось экипажу на то, чтобы осмотреть укромные уголки квартиры. Нашли крылатого в рукаве пальто, забрали и отвезли в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка», — сообщили в «СпасРезерве». Там выяснилось, что это самец кожана. Спасатели назвали зверя Бирей — в честь улицы, откуда его забрали.

