15:33, 12 марта 2026

Лукашенко отправил в СИЗО министра со словами «я вас предупреждал»

Лукашенко: Глава Минприроды Белоруссии попался на взятке и находится в СИЗО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк попался на взятке и находится в СИЗО. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, сообщает БелТА.

«Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. [Бывший генпрокурор Белоруссии Андрей] Швед, а сейчас [нынешний генпрокурор] Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что у правоохранительных органов страны достаточно возможностей для выявления подобных фактов. Лукашенко подчеркнул, что скрыть их невозможно, даже если кажется, что это получилось.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна подготовить новое поколение чиновников, поэтому «прокатил некоторых губернаторов по земле» и сказал, что им надо «походить по говну, чтобы понимать его запах».

