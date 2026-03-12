Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:46, 12 марта 2026Спорт

Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинца на церемонии награждения россиянина

Мамиашвили заявил, что акция украинца Костюка вызывает лишь чувство жалости
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинского борца Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что поведение украинца вызывает лишь чувство жалости. «Бедолага стоит в стороне и ерзает. Понятно, что сегодня агония на Украине, к огромному сожалению, принимает и такие формы», посчитал он.

Ранее стало известно, что Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации на молодежном чемпионате Европы. Отмечалось, что это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата.

Костюк завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первое место занял Исламгереев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд огласил судьбу пособников напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?

    В России ответили на слова Зеленского о дружбе с Путиным

    Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

    Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд

    Дилеры сообщили о прекращении поставок популярного кроссовера Geely

    Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинца на церемонии награждения россиянина

    Россиянку нашли в выгребной яме ее дома

    США «продырявили» ядерный объект под Тегераном

    Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok