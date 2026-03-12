Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинца на церемонии награждения россиянина

Мамиашвили заявил, что акция украинца Костюка вызывает лишь чувство жалости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинского борца Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что поведение украинца вызывает лишь чувство жалости. «Бедолага стоит в стороне и ерзает. Понятно, что сегодня агония на Украине, к огромному сожалению, принимает и такие формы», посчитал он.

Ранее стало известно, что Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации на молодежном чемпионате Европы. Отмечалось, что это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата.

Костюк завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первое место занял Исламгереев.