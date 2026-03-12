МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

Вооруженный конфликт вокруг Ирана может стать «началом конца» Организации Объединенных Наций (ООН) на мировой арене. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью телеканалу Al-Ahad
«Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны», — сказал он.
Также он раскритиковал ООН за реакцию на ситуацию в секторе Газа и Ливане. При этом Багаи заявил, что победа в текущем конфликте, по его мнению, станет победой не только для Ирана, но и для всего ближневосточного региона.
10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.