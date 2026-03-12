МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

Багаи: Конфликт вокруг Ирана станет началом конца ООН

Вооруженный конфликт вокруг Ирана может стать «началом конца» Организации Объединенных Наций (ООН) на мировой арене. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью телеканалу Al-Ahad

«Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны», — сказал он.

Также он раскритиковал ООН за реакцию на ситуацию в секторе Газа и Ливане. При этом Багаи заявил, что победа в текущем конфликте, по его мнению, станет победой не только для Ирана, но и для всего ближневосточного региона.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

