Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 12 марта 2026Мир

МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

Багаи: Конфликт вокруг Ирана станет началом конца ООН
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Вооруженный конфликт вокруг Ирана может стать «началом конца» Организации Объединенных Наций (ООН) на мировой арене. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью телеканалу Al-Ahad

«Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны», — сказал он.

Также он раскритиковал ООН за реакцию на ситуацию в секторе Газа и Ливане. При этом Багаи заявил, что победа в текущем конфликте, по его мнению, станет победой не только для Ирана, но и для всего ближневосточного региона.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    В «Ахмате» рассказали об отборе военных для участия в операции «Поток»

    В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

    На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok