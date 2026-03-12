Реклама

19:41, 12 марта 2026Из жизни

Мужчина поджег возлюбленную и ее родителей из-за скутера

В Индии мужчина поджег возлюбленную и ее родителей из-за отказа дать ему скутер
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: KiranTej / Shutterstock / Fotodom  

В Индии 27-летня девушка по имени Сумалата отказалась дать бойфренду скутер и оказалась в больнице. Об этом пишет news9live.

32-летний Пандуранга пришел к возлюбленной домой и попросил дать ему скутер покататься. Получив отказ, он затеял ссору с Сумалатой, на крик вышли ее родители. Они хотели помирить спорщиков, но только усугубили ситуацию.

Мужчина так сильно разозлился, что облил девушку и ее родителей бензином и поджег. После он тут же сбежал.

На помощь семье пришли соседи. Они услышали крики и доставили пострадавших в больницу. Врачи наблюдают за их состоянием.

Тем временем полиции удалось арестовать Пандурангу. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя спасли водителя, который поджег себя. Он сделал это из-за безответной любви.

