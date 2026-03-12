Мужчина пять лет продержал жену взаперти

В США мужчина запер жену-инвалида в спальне и продержал там пять лет

В США арестовали мужчину, подозреваемого в том, что он на протяжении нескольких лет не позволял жене выходить из дома. Об этом сообщает ABC13.

По версии следствия, 46-летний Джеймс Эрл Джонсон продержал жену-инвалида взаперти в спальне их дома целых пять лет, не давая ей пользоваться телефоном. Освободиться женщине удалось лишь после того, как мужчина случайно оставил на тумбочке мобильный телефон. Она немедленно набрала 911, но супруг, заметив это, прервал звонок, ударил жену и отнес ее в кровать. Правоохранители успели понять, что женщине нужна помощь, прибыли по адресу и задержали Джонсона.

Выяснилось, что жена Джонсона уже пыталась обратиться в полицию в ноябре, но тогда после угроз мужа она и дети промолчали. Прибывшие полицейские уехали, не получив от нее заявления.

Джонсон был освобожден под залог с предписанием не приближаться к жертве и их общему дому. Адвоката у него пока нет. Взрослый сын потерпевшей рассказал, что мать сейчас в больнице, не уточнив детали. Терапевт Чау Нгуен пояснила, что жертвам с ограниченными возможностями особенно трудно выйти из подобных отношений из-за страха, зависимости и психологической травмы.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере с зарешеченными окнами. Жертва, чье имя не разглашается, сумела позвонить с телефона и позвать на помощь, пока ее похититель был на работе.