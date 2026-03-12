На Украине испугались усиления Путина на фоне иранского конфликта

Глава Нацбанка Украины Пышный: Путин станет сильнее из-за иранского конфликта

Позиции президента России Владимира Путина усилились на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По его словам, рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для России.

«Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — сказал Пышный.

Кроме того, как утверждает Пышный, индекс потребительских цен на Украине в феврале 2026 года вырос сильнее, чем ожидалось, — до 7,6 процента в годовом исчислении. На фоне конфликта он может стать еще выше.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США оказывают на него давление по вопросу окончания конфликта.