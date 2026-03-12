На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

СБУ: Нефтебазу в Краснодарском крае атаковал Центр спецопераций Альфа

Нефтебазу в Тихорецком районе Краснодарского края атаковали беспилотники Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбе.

Как уточнили представители ведомства, удар был совершен с целью создать перебои в транспортировке нефтепродуктов в порты и менять логистические маршруты.

Утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков БПЛА на территорию нефтебазы в Тихорецком районе регионе. Как уточнили в ведомстве, на объекте начался пожар.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь с 11 на 12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 80 беспилотников. Атака произошла на фоне переговоров спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.