Иранские стратеги умело используют уязвимости войск Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку оружия и систем защиты у США. Законные ответные удары Ирана разрушают все это», — указали журналисты.
При этом издание утверждает, что американские вооружения, как показывает опыт, часто не оправдывают возлагаемые на него надежды. То есть неэффективность защиты США говорит о крайне низком качестве продукции ее военного комплекса. Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости, резюмировали эксперты.
Ранее сообщалось, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива является главным парадоксом на нынешнем этапе конфликта США и Ирана. Эксперты считают, что меры Вашингтона по обеспечению безопасности Ормузского пролива расширяют стратегические обязательства Белого дома и вовлекают в конфликт ближайших союзников Штатов.
В свою очередь, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Сардар Фадави пригрозил США войной на истощение и крахом. Генерал также понадеялся, что Тегеран сможет выстоять в противостоянии и использовать его в своих интересах.