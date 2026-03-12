SC: Иранские стратеги умело используют уязвимости войск США

Иранские стратеги умело используют уязвимости войск Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку оружия и систем защиты у США. Законные ответные удары Ирана разрушают все это», — указали журналисты.

При этом издание утверждает, что американские вооружения, как показывает опыт, часто не оправдывают возлагаемые на него надежды. То есть неэффективность защиты США говорит о крайне низком качестве продукции ее военного комплекса. Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости, резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива является главным парадоксом на нынешнем этапе конфликта США и Ирана. Эксперты считают, что меры Вашингтона по обеспечению безопасности Ормузского пролива расширяют стратегические обязательства Белого дома и вовлекают в конфликт ближайших союзников Штатов.

В свою очередь, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Сардар Фадави пригрозил США войной на истощение и крахом. Генерал также понадеялся, что Тегеран сможет выстоять в противостоянии и использовать его в своих интересах.