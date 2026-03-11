Реклама

11 марта 2026

Иран пригрозил США войной на истощение и крахом

Виктория Кондратьева
Фото: Wana News Agency / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США должны быть готовы к тому, что конфликт с Ираном может превратиться в войну на истощение и привести к краху экономики. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики Али Сардар Фадави, видео публикует иранское агентство Fars в Telegram.

«Вполне возможно, что на длительный период времени разразится война на истощение, которая уничтожит всю американскую экономику и мировую экономику», — пригрозил замкомандира КСИР.

В ответ на продолжающиеся удары США и Израиля Фадави заявил, что возможная война на истощение потребует использования всего военного потенциала Вашингтона и союзников. Генерал также понадеялся, что Тегеран сможет выстоять в противостоянии и использовать его в своих интересах.

Ранее израильские чиновники признали в беседе с агентством Reuters, что боевые действия против Ирана не приведут к смене власти в Исламской Республике. Они также добавили, что «США и не думают прекращать боевые действия».

