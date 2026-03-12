Назван главный парадокс операции США в Иране

Новик: Ситуация с Ормузским проливом — главный парадокс конфликта США и Ирана

Ситуация с блокировкой Ормузского пролива является главным парадоксом на нынешнем этапе конфликта США и Ирана. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Главный парадокс ситуации заключается в том, что чем активнее предпринимаются меры по нейтрализации последствий блокады пролива, тем больше операция превращается из ограниченного военного удара в масштабную долгосрочную кампанию Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик прокомментировал попытки администрации президента США Дональда Трампа пересмотреть проведение военной операции против Ирана и отметил, что первоначальный замысел предполагал резкий массированный удар в расчете на капитуляцию исламской республики. Политолог подчеркнул, что меры Вашингтона по обеспечению безопасности Ормузского пролива расширяют стратегические обязательства Белого дома и вовлекают в конфликт ближайших союзников США как в регионе, так и по Организации Североатлантического договора (НАТО).

Блокировка пролива показывает просчет [Белого дома] именно в оценке стратегической логики противника. Для США операция рассматривалась как инструмент оперативного давления, тогда как Иран воспринял ее как угрозу режиму Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

9 марта президент России Владимир Путин заявил на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Также Путин добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями».