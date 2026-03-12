На Западе следующий маневр Ирана описали словами «повысят ставки»

Профессор Миршаймер: Иран повысит ставки на переговорах с США и Израилем

Иран займет сильную позицию на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта с США и Израилем, поскольку его Вооруженные силы (ВС) могут сравнительно легко поражать стратегически важные объекты этих стран. О следующем маневре Тегерана рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации, они тоже будут подниматься. Они способны это сделать, <…> и они действуют в среде, богатой целями. <…> И могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты», — пояснил эксперт.

Миршаймер полагает, что Тегеран предъявит высокие требования на переговорах и согласится на мир только на своих условиях. Иран, по его словам, заинтересован в том, чтобы добиться снятия санкций и, возможно, поолучить репарации.

«Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос», — заключил профессор.

Ранее иранский политический источник назвал условие для участия страны в переговорах о мире. По его словам, это произойдет лишь тогда, когда Тегеран получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем.