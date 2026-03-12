Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:24, 12 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе следующий маневр Ирана описали словами «повысят ставки»

Профессор Миршаймер: Иран повысит ставки на переговорах с США и Израилем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Иран займет сильную позицию на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта с США и Израилем, поскольку его Вооруженные силы (ВС) могут сравнительно легко поражать стратегически важные объекты этих стран. О следующем маневре Тегерана рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации, они тоже будут подниматься. Они способны это сделать, <…> и они действуют в среде, богатой целями. <…> И могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты», — пояснил эксперт.

Миршаймер полагает, что Тегеран предъявит высокие требования на переговорах и согласится на мир только на своих условиях. Иран, по его словам, заинтересован в том, чтобы добиться снятия санкций и, возможно, поолучить репарации.

«Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос», — заключил профессор.

Ранее иранский политический источник назвал условие для участия страны в переговорах о мире. По его словам, это произойдет лишь тогда, когда Тегеран получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

    Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

    В МИД России одним словом охарактеризовали Зеленского после его слов об Орбане

    Предсказаны последствия планов Ирана заминировать Ормузский пролив

    Раскрыто неожиданное долгосрочное последствие приема антибиотиков

    Россиян предупредили о риске ампутации и заражения ВИЧ из-за маникюра

    В России объявлены цены на новый кроссовер Jetour

    Астроном сообщила о необычном небесном явлении в конце марта

    На Западе следующий маневр Ирана описали словами «повысят ставки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok